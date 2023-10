Usa: Jim Jordan più vicino all’elezione a presidente della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Giustizia della Camera dei rappresentati ed esponente di spicco dell’ala conservatrice del Partito repubblicano, Jim Jordan, è più vicino all’elezione a presidente della Camera. Lo riferiscono i media statunitensi, secondo cui si è ridotto significativamente il gruppo di deputati del suo stesso partito intenzionati a non sostenerne la nomina in vista del voto in aula. Ieri, in particolare, quattro colleghi di Jordan hanno fatto cadere la loro opposizione: si tratta di Mike Rogers, presidente della commissione Servizi armati, e dei deputati Ann Wagner, Ken Calvert e Vern Bushanan. Jordan sconta però ancora sei voti contrari tra i membri della maggioranza repubblicana, sufficienti a negargli la presidenza: la maggioranza repubblicana alla Camera è infatti di soli quattro seggi. Come evidenziato dai media Usa, a far cedere le ultime resistenze potrebbe essere la situazione di crisi affrontata dagli Stati Uniti, con i conflitti in Ucraina e Medio Oriente – la Camera dovrebbe approvare nuovi provvedimenti di spesa a sostegno di Kiev e di Israele – e l’avvicinarsi della scadenza per il rifinanziamento dello Stato federale. La nomina di Jordan per la presidenza della Camera dovrebbe essere votata domani.(Was)