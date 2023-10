© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 6 ha scosso l’isola di Miyako, all’estremo sud del Giappone, non lontano da Taiwan. Lo riferiscono i media giapponesi, secondo cui la scossa è stata registrata alle 19:42 di ieri (ora locale). Il terremoto non ha innescato allerte tsunami da parte dell’Agenzia meteorologica giapponese, e non avrebbe causato feriti o danni significativi.(Git)