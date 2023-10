Medio Oriente: almeno 15 giornalisti uccisi dall’inizio del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 15 giornalisti sono stati uccisi dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas. Lo ha denunciato ieri il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj), una organizzazione indipendente con sede a New York dedita alla difesa della libertà di stampa e dei diritti dei giornalisti a livello globale. Dei 15 giornalisti uccisi a seguito dell'attacco a sorpresa di Hamas a Israele, il 7 ottobre, 11 erano palestinesi, tre israeliani e uno libanese. Inoltre, otto giornalisti sono stati feriti, e tre sono stati segnalati come dispersi o detenuti, secondo un comunicato diffuso dall’organizzazione. Non tutti i giornalisti erano in servizio quando hanno perso la vita. Il comunicato evidenzia i "rischi elevati" affrontati dai giornalisti a Gaza, mentre Israele prosegue la sua campagna di attacchi aerei sulla Striscia e si prepara a una possibile offensiva terrestre. Il Cpj ha aggiunto di essere impegnato a indagare segnalazioni di minacce ai giornalisti e di danni agli uffici dei media. "Sottolineiamo che i giornalisti sono civili che svolgono un lavoro importante durante i momenti di crisi, e non devono essere presi di mira dalle fazioni in guerra", ha affermato tramite il comunicato Sherif Mansour, coordinatore del programma Medio oriente e Nordafrica del Cpj.(Was)