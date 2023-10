Usa: coordinatrice speciale Matza in visita in Africa e in Belgio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Coordinatrice speciale ad interim per il Partenariato globale per le infrastrutture e gli investimenti (Pgii), Helaina Matza, si recherà a Luanda, in Angola; Lusaka, in Zambia; Lubumbashi, nella Repubblica Democratica del Congo; e Bruxelles, in Belgio, dal 16 al 26 ottobre. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato, secondo cui la funzionaria promuoverà gli investimenti del Pgii nello sviluppo del Corridoio di Lobito e della ferrovia verde Zambia-Lobito, un collegamento economico che connette il continente africano da ovest a est attraverso il trasporto ferroviario, passando per la Repubblica Democratica del Congo, lo Zambia e l'Angola. Matza parteciperà anche al Forum Global Gateway dell'Unione Europea, che riunirà rappresentanti governativi, settore privato, membri della società civile, istituti finanziari ed organizzazioni internazionali per discutere degli investimenti infrastrutturali globali e delle opportunità di collaborazione.(Was)