Medio Oriente: Nordio, inneggiare ad Hamas è istigazione a odio razziale

- "La manifestazione del pensiero trova un limite nella legge Mancino". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a "Quarta Repubblica" su Rete4. "Inneggiare ad Hamas è istigazione all'odio odio razziale, anche se dalle immagini" delle manifestazioni che si sono tenute in Italia "non c'è apologia o difesa di Hamas, si parla più genericamente di Palestina", in ogni caso "se ne occuperà la magistratura", ha concluso.(Rin)