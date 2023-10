Usa: Fbi, nel 2022 omicidi in calo ma forte aumento dei reati antisemiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di omicidi negli Stati Uniti ha registrato un calo del 6,1 per cento nel 2022, mentre sono in forte aumento i crimini d’odio, con un picco del 25 per cento su base annuale per quanto riguarda i reati commessi sulla base di idee antisemite. È quanto si legge nel rapporto annuale sulla criminalità pubblicato dal Federal Bureau of Investigation (Fbi), nel quale viene anche evidenziato un calo nel numero complessivo di crimini violenti, pari a 1,7 punti percentuali. “Il numero di crimini d’odio ai danni della comunità ebraica è salito del 25 per cento, e l’antisemitismo è alla base di oltre la metà dei reati che coinvolgono la religione: cose di questo tipo rappresentano una macchia sull’anima del nostro Paese”, ha commentato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in una nota, aggiungendo che l’odio “non va mai via: si nasconde soltanto”. Il presidente Usa ha anche sottolineato un forte aumento dei crimini contro la comunità Lgbtqi+, pari al 16 per cento. “Voglio parlare a tutti i cittadini che in questo momento sono preoccupati, dopo gli atti di terrorismo perpetrati da Hamas contro Israele: vi vediamo, vi ascoltiamo, e ho chiesto al governo di dare la massima priorità alla prevenzione di qualsiasi minaccia alle comunità ebraiche, musulmane e arabe del Paese”, ha continuato il presidente. (Was)