- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, esprime le sue condoglianze alle famiglie delle due vittime dell'attentato di Bruxelles. "Angoscia per le notizie che arrivano da Bruxelles. Il terrore nel cuore dell'Europa. Condoglianze alle famiglie delle persone colpite e al Belgio", si legge in un messaggio su X (ex Twitter) di Gentiloni. (Beb)