© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al-Sudani. Lo ha annunciato la Casa Bianca in una breve nota. Poco prima, Biden ha anche sentito al telefono il cancelliere federale tedesco Olaf Scholz, in vista della sua visita in Egitto e in Israele, e il presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi. (Was)