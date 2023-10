Medio Oriente: Casa Bianca, Biden sarà aggiornato sulla strategia militare di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sarà aggiornato sulla strategia delle Forze armate israeliane durante la sua visita nel Paese, mercoledì 18 ottobre. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Il presidente ribadirà la nostra solidarietà nei confronti di Israele: continueremo a lavorare con il Congresso per fare in modo che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per difendere il proprio Paese e i propri cittadini”, ha detto. (Was)