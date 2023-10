Medio Oriente: Blinken, con Israele lavoreremo ad un piano per aiuti umanitari a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Stati Uniti e Israele si sono accordate per lavorare ad un piano che consenta la fornitura di assistenza umanitaria alla popolazione civile nella striscia di Gaza, attraverso le organizzazioni internazionali. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, dopo il suo incontro a Tel Aviv con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. “Bisogna fare arrivare gli aiuti il prima possibile”, ha detto, dicendosi “preoccupato” per la possibilità che i combattenti di Hamas distruggano gli aiuti, una volta arrivati sul posto. (Was)