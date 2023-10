Usa: “Axios”, Jordan potrebbe autorizzare voto su aiuti congiunti a Israele e Ucraina in caso di elezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Jim Jordan, candidato alla presidenza della Camera dei rappresentanti dopo la sfiducia di Kevin McCarthy, potrebbe autorizzare un voto in aula sulla possibilità di unire gli stanziamenti dedicati agli aiuti militari all’Ucraina e ad Israele, dopo l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso dal movimento palestinese islamista. Quattro deputati repubblicani, al termine di diverse riunioni con Jordan, hanno detto al portale di informazione “Axios” che il candidato alla presidenza della Camera avrebbe dato l’impressione di essere disposto ad autorizzare un voto in aula. Un portavoce di Jordan ha anche precisato che durante i colloqui non è stata fatta alcuna promessa, e che si sarebbe trattato solamente di conversazioni tese a “trovare un giusto approccio”. L’amministrazione Biden sta tentando di promuovere un simile provvedimento per superare l’opposizione dei repubblicani conservatori all’approvazione di nuovi aiuti militari all’Ucraina. Un voto in aula per unire gli stanziamenti, infatti, consentirebbe ai democratici di far passare la misura. Jordan, attuale presidente della commissione Giustizia, sta raccogliendo in fretta i consensi necessari per confermare la sua nomina in aula. Anche il presidente della commissione per i Servizi militari, Mike Roger, ha annunciato pubblicamente di essere favorevole alla sua presidenza. (Was)