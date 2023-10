Medio Oriente: unità di risposta rapida dei Marines è partita verso le coste israeliane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una unità di risposta rapida del Corpo dei Marines è partita dal Kuwait, dove si trovava per una esercitazione insieme alla nave d’assalto anfibia Bataan, per recarsi a largo delle coste di Israele e ribadire così il sostegno degli Stati Uniti al Paese, dopo l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso da Hamas. Lo hanno riferito fonti anonime all’emittente “Cnn”, che già venerdì scorso ha anticipato il possibile invio dell’unità, composta da circa duemila militari, in Israele, dopo che ha lasciato il Kuwait in anticipo rispetto alla fine delle esercitazioni a cui stava partecipando. In risposta all’attacco di Hamas contro Israele, gli Stati Uniti hanno già inviato una portaerei nel Mediterraneo, la Gerald R. Ford, che sarà presto affiancata dalla Uss Dwight D. Eisenhower. Le fonti hanno precisato che il dispiegamento delle truppe al momento non è previsto, e che i militari di limiteranno ad assistere Israele fornendo consulenza e sostegno medico. (Was)