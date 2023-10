Belgio: Procura federale su attentato, due morti e un ferito, nessun legame con situazione Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attentato compiuto oggi a Bruxelles ha provocato due morti e un ferito grave. Lo ha riferito la Procura federale in una nota, confermando che le vittime sono di nazionalità svedese, come trapelato dalle informazioni preliminari. A restare gravemente ferito è stato un tassista. Secondo quanto reso noto dalla Procura federale, al momento non esiste alcun collegamento con la situazione relativa a Israele e allo Stato palestinese. In un video pubblicato sui social, l’attentatore, che secondo fonti del portale d’informazione “Sudinfo” sarebbe noto ai servizi d’intelligence del Belgio per radicalizzazione islamica, ha rivendicato di appartenere allo Stato islamico (Is) e avrebbe ammesso esplicitamente di aver ucciso persone di nazionalità svedesi. L’uomo si è dato alla fuga dopo l’attentato ed è attualmente ricercato dalle autorità. (Beb)