Medio Oriente: Onu, bocciata la risoluzione russa per un cessate il fuoco a Gaza

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha bocciato la risoluzione presentata dalla Russia per chiedere un cessate il fuoco nel conflitto nella striscia di Gaza tra Israele e i combattenti di Hamas. La proposta non ha raggiunto la soglia dei nove voti necessaria per l’approvazione, ottenendone solo cinque contro quattro contrari e sei astenuti. La proposta di Mosca chiede un cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi e la garanzia di sicurezza nella fornitura di aiuti umanitari alla popolazione civile. Il testo condanna anche qualsiasi atto di violenza e terrorismo, ma non fa riferimento ad Hamas, dopo che il movimento palestinese islamista ha sferrato l’attacco contro Israele del 7 ottobre scorso. (Was)