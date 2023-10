Belgio: attentato a Bruxelles, interrotta partita della nazionale di calcio contro Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata interrotta dopo il primo tempo la partita di calcio tra Belgio e Svezia, valida per la qualificazione agli Europei 2024, a seguito dell’attentato terroristico a Bruxelles. La decisione di sospendere la partita è stata presa durante l’intervallo, quando il risultato era 1-1. Come riferisce il portale d’informazione “Sudinfo”, i giocatori del Belgio erano pronti a tornare in campo, ma i calciatori della Svezia si sono rifiutati di riprendere la partita. Le due vittime dell’attentato, compiuto da un uomo armato di kalashnikov che ha rivendicato in un video sui social l’appartenenza allo Stato islamico, sono due donne di nazionalità svedese. Entrambe le vittime, secondo le informazioni preliminari, indossavano le maglie della Svezia. L’autore dell’attentato è fuggito ed è attualmente ricercato dalle autorità. A seguito di quanto accaduto, il livello di allerta in Belgio è stato elevato al suo massimo. (Beb)