Belgio: von der Leyen su attentato a Bruxelles, uniti contro il terrorismo

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, esprime le sue condoglianze per le famiglie delle due vittime dell'attentato terroristico di Bruxelles. "Questa sera il mio pensiero va alle famiglie delle due vittime dell'ignobile attentato di Bruxelles. Il mio pieno sostegno va alle forze di polizia belghe impegnate a trovare e arrestare rapidamente il sospettato. Siamo uniti contro il terrorismo", si legge in un messaggio su X (ex Twitter) di von der Leyen. (Beb)