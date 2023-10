© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Torna il terrore in Occidente per colpa della follia dei terroristi islamici", scrive su X il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. "L’Europa non ha mai avuto il coraggio di combatterlo veramente fino in fondo. Non possiamo più perdere tempo. Non dobbiamo lasciarci intimidire. Tutta la mia solidarietà al Belgio", conclude. (Rin)