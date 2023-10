Venezuela: Usa, bene la ripresa del dialogo tra governo e opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono positivamente la ripresa del dialogo tra il governo del presidente venezuelano, Nicolas Maduro, e i rappresentanti dell’opposizione, dopo oltre un anno di sospensione del processo avviato in Messico nell’agosto del 2021. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, in vista dei colloqui in programma per domani a Bridgetown, capitale delle Barbados. “Gli Stati Uniti continueranno a lavorare per riunire la comunità internazionale a sostegno del processo negoziale in Venezuela”, ha aggiunto. (Was)