Medio Oriente: ambasciata israeliana a Madrid condanna dichiarazione di alcuni membri governo

- L'ambasciata israeliana in Spagna ha "condannato fermamente le recenti dichiarazioni di alcuni membri del governo spagnolo" e ha invitato il presidente uscente, Pedro Sanchez, a "denunciare e condannare inequivocabilmente" quelle che sono definite affermazioni "vergognose". In una nota, l'ambasciata israeliana ritiene "profondamente inquietante" il fatto che, in un momento in cui Israele è in lutto per la perdita di "vite innocenti nel barbaro attacco di Hamas del 7 ottobre", alcuni esponenti del governo spagnolo "abbiano scelto di allinearsi con questo terrorismo simile all'Is (in riferimento allo Stato islamico)". "Queste dichiarazioni non solo sono assolutamente immorali, ma mettono anche in pericolo la sicurezza delle comunità ebraiche in Spagna, esponendole al rischio di ulteriori incidenti e attacchi antisemiti", aggiunge la nota dell'ambasciata israeliana. Nei giorni scorsi, la ministra per i Diritti sociali e leader di Unidas Podemos, Ione Belarra, aveva affermato sui social che il governo israeliano di Benjamin Netanyahu sta compiendo "crimini di guerra nella Striscia di Gaza" con "bombardamenti massicci, tagli all'acqua e all'elettricità", impedendo di far entrare gli aiuti umanitari. "Denunciare questo genocidio non significa allinearsi con Hamas, è un obbligo democratico", aveva aggiunto Belarra. (Spm)