Imprese: Francia, dimissioni del presidente di Atos

- Il presidente del gruppo francese Atos Bertrand Meunier ha presentato le dimissioni. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che questa notizia porterà a un rinvio dell'acquisizione dell'azienda da parte dell'uomo d'affari Daniel Kretinsky all'inizio del secondo trimestre 2024. Meunier sarà sostituito da Jean-Pierre Mustier, ex amministratore delegato di UniCredit. Il cambiamento dirigenziale è stato approvato all'unanimità dal consiglio di amministrazione. L'emittente televisiva “BfmTv” riferisce che Rné Proglio, presidente del Comitato dei Conti, non ha partecipato alla riunione, dopo aver disertato anche il Cda del 30 luglio scorso, che aveva convalidato la cessione a Kretinsky. Atos è un'azienda francese che si occupa di gestione dei servizi It. (Frp)