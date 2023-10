Belgio: attentato a Bruxelles, due vittime svedesi, ipotesi terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due persone morte a Bruxelles a seguito di quello che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe un attentato terroristico, sarebbero di nazionalità svedese. Lo riporta la stampa belga, secondo cui un uomo armato di fucile ha esploso colpi di arma da fuoco nei pressi di place Sainctelette, boulevard d'Ypres e boulevard du Ninieme de ligne. Il principale sospettato, un uomo che comparirebbe in alcuni video pubblicati sui social, avrebbe fatto riferimento allo Stato islamico. Alcune immagini scattate da un residente, spiega il quotidiano “Le Soir”, mostrano un uomo che indossa una giacca arancione fluorescente e un casco bianco con in mano un'arma mentre sale su uno scooter. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’uomo abbia sparato a qualcuno in un atrio per poi aprire il fuoco contro due persone in un taxi. Questa sera si disputa la partita di calcio Belgio-Svezia e, secondo le informazioni riportate degli stessi media, le vittime, due donne, indossavano maglie della nazionale di calcio svedese. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il livello di sicurezza a Bruxelles è stato portato a livello 4, il più alto nel Paese. Inoltre è stata rafforzata la sicurezza attorno allo stadio dove è in corso la partita. (Beb)