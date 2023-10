Belgio: attentatore di Bruxelles rivendica appartenenza all'Is e tre morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attentatore di Bruxelles che ha ucciso almeno due persone ha affermato di essere un membro dello Stato islamico (Is). Lo riferisce il sito di informazione "Lsi Africa", che cita un video circolante sui social nel quale un uomo afferma in arabo di aver "ucciso tre persone per vendicare i musulmani". Secondo il giornalista di "France 24" Wassim Nasr, specializzato in lotte armate e terrorismo in Africa, l'uomo parla in un dialetto nordafricano e rivendica la sua appartenenza allo Stato islamico.(Res)