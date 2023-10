© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo che ha ucciso due donne svedesi questa sera a Bruxelles ha pubblicato sul web un video in cui afferma di appartenere allo Stato islamico (Is). L'uomo, secondo quanto riporta la stampa belga, ha affermato di aver deciso di compiere tale azione per "vendicare i musulmani". "Viviamo e moriamo per la nostra religione", ha aggiunto l'uomo in un filmato pubblicato sui social. (Beb)