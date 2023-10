Belgio: Calenda, sgomento e cordoglio per vittime Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Seguo con sgomento le notizie che arrivano in questi minuti da Bruxelles. Esprimo il mio cordoglio per le vittime e la massima solidarietà alle famiglie colpite in nome di un insensato fanatismo religioso". Lo scrive su X Carlo Calenda, segretario di Azione, in relazione ai fatti di Bruxelles. (Rin)