Belgio: Borghi (Az-Iv), Europa reagisca unita ad attentato Bruxelles

- "L’attentato terroristico di Bruxelles è una ferita profonda nel cuore dell’Europa, a pochi giorni dal vile assassinio di un professore in Francia". Lo afferma in una nota Enrico Borghi, presidente del gruppo Azione-Italia viva in Senato. "La matrice è chiara: terrorismo islamico. La riunione dei parlamentari e dei dirigenti di Italia viva, in corso in questo momento in Senato, è iniziata commemorando le vittime. È il momento della solidarietà ma anche della fermezza: l’Europa reagisca compatta, unita, coi propri valori, di fronte a quella che è un vero e proprio attacco all’Occidente", conclude. (Com)