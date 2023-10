Germania: direttore raffineria Pck, decisione Ue su aiuti necessaria prima di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una “decisione positiva” della Commissione europea sugli aiuti del governo tedesco per l’ammodernamento della raffineria di petrolio Pck di Schwedt è necessaria “prima di Natale”. Altrimenti, i lavori di modernizzazione subirebbero ritardi. È quanto dichiarato dall’amministratore dell’impianto, Ralf Schairer, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. La raffineria Pck ha chiesto al governo tedesco aiuti per 400 milioni di euro per la propria modernizzazione. A seguito della decisione della Germania di fermare le importazioni di greggio dalla Russia dopo la guerra che questo Paese ha mosso contro l’Ucraina, lo stabilimento di Schwedt deve essere ammodernato per poter lavorare il greggio proveniente da altri mercati di approvvigionamento. Il sottosegretario all’Economia e alla Protezione del clima tedesco, Michael Kellner, ha definito “sportiva” la richiesta di Schairer. “La palla è Bruxelles”, ha aggiunto l’esponente dei Verdi, osservando che il governo federale è in trattative con la Commissione europea. Kellner ha quindi evidenziato: “Vedremo se riusciremo a farcela”. (segue) (Geb)