Germania: direttore raffineria Pck, decisione Ue su aiuti necessaria prima di Natale (2)

- La raffineria Pck è stata assegnata dall’esecutivo del cancelliere Olaf Scholz in amministrazione fiduciaria all’Agenzia federale delle reti (Bnetza), fino al 10 marzo 2024. In precedenza, la quota di maggioranza nello stabilimento era detenuta da Rosneft Deutschland e Rn Refining & Marketing, controllate dal gruppo statale russo per l’energia Rosneft. Fino alla fine del 2022, l’impianto lavorava principalmente greggio importato dalla Russia. Nell’ambito delle sanzioni contro questo Paese per la guerra che ha mosso all’Ucraina, a settembre dello scorso anno, il governo tedesco ha deciso di porre l’impianto in amministrazione fiduciaria da parte della Bnetza. L’esecutivo federale ha giustificato tale scelta con una minaccia imminente alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia derivante dal conflitto. Da quando la Germania ha deciso di fermare le importazioni di idrocarburi dalla Russia, la raffineria di Schwedt viene rifornita di petrolio proveniente dal Kazakhstan mediante l’oleodotto dell’Amicizia nonché da altri Paesi, attraverso i porti di Rostock e Danzica. (Geb)