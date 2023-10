Legge Bilancio: ministero Salute, norma assistenza a cittadini Paesi extra Ue relativa a categorie specifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento alle notizie relative all’assistenza ai cittadini dei Paesi extra Ue in Italia, si precisa che la norma contenuta nella manovra finanziaria 2024 si riferisce a specifiche categorie, non aventi diritto all'iscrizione obbligatoria, che possono iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale come disciplinato dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attualmente vigente. La norma - spiega una nota del ministero della Salute - si limita ad aggiornare l’ammontare del contributo forfettario previsto. Sul sito del Ministero sono presenti tutte le informazioni relative all’assistenza sanitaria ai cittadini dei Paesi extra Ue in Italia. https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=1764&area=Assistenza%20sanitaria&menu=stranieri&tab=2(Com)