Belgio: Salvini, altre vittime di bestialità estremismo islamico, Occidente in pericolo

23 luglio 2021

- "'Sono Abdeslam Jilani, mi sono vendicato per i musulmani. Si vive per la religione e si muore per la religione. Sono pronto a incontrare Dio felice e sereno'". Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, pubblica su X la rivendicazione dell'attentatore di Bruxelles e commenta: "Altre vittime della bestialità dell’estremismo islamico: due morti a Bruxelles, l’assassino ha gridato Allah Akbar ed è in fuga. Dopo il violento attacco a Israele, tutto l’Occidente è sempre più in pericolo. L’Italia è e sarà sempre contro la barbarie islamiche, a difesa della nostra storia e dei nostri valori". (Rin)