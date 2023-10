Belgio: Metsola, inorridita da uccisioni a Bruxelles, l'odio non vincerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'odio non vincerà. Lo ha affermato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, commentando su X (ex Twitter) l'attacco terroristico che ha portato alla morte di almeno due persone nel centro di Bruxelles. "Sono inorridita per le uccisioni indiscriminate nel cuore di Bruxelles questa notte. Il terrore e l'estremismo non possono infiltrarsi nelle nostre società. Le persone devono sentirsi al sicuro. L'odio non vincerà. Il mio pensiero va ai parenti delle vittime. Auguro una pronta guarigione ai feriti", si legge nel messaggio di Metsola. (Beb)