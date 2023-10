© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue con "preoccupazione le notizie sull'attentato compiuto a Bruxelles, nel cuore dell'Europa", si legge in una nota di palazzo Chigi che aggiunge: "L'Italia condanna con decisione ogni forma di violenza, fanatismo e terrorismo, ed esprime il più profondo cordoglio per le vittime e per le loro famiglie". (Com)