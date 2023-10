Belgio: inchiesta su attacco Bruxelles affidata a Procura antiterrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inchiesta sull'attacco avvenuto a Bruxelles, dove un uomo ha aperto il fuoco in strada uccidendo almeno due persone, è stata affidata alla Procura federale responsabile dell'antiterrorismo. Lo riferisce l'emittente televisiva francese “BfmTv”. Su X (ex Twitter) il primo misnitro belga Alexander De Croo ha parlato di un “attacco” contro due cittadini svedesi a Bruxelles. L'assalitore, che ha pubblicato sui social un video nel quale rivendica l'appartenenza all'Isis, è ancora in fuga. La Francia, intanto, ha rafforzato i controlli alle frontiere con il Belgio. (Frp)