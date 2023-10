Belgio: Brunetta, colpito cuore Europa, cordoglio per vittime e ferma condanna a terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È sempre bello quando un organo di stampa come Agenzia Nova taglia traguardi importanti che significano impegno nella verifica dei fatti, qualità e tempismo" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- "Esprimo profondo cordoglio per le vittime del brutale attentato terroristico verificatosi stasera a Bruxelles, cuore dell'Europa. Ogni forma di estremismo e di fanatismo religioso va condannata con fermezza. Vicino alle autorità belghe che stanno monitorando la situazione, mettendo in sicurezza i cittadini". Lo scrive in una nota Renato Brunetta, presidente del Cnel. (Com)