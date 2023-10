Governo: Cdm non impugna 11 leggi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato undici leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare: la legge della regione Lazio n. 10 del 14/08/2023, recante "Assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025. Disposizioni varie"; la legge della regione Valle d’Aosta n. 12 del 02/08/2023, recante "Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025"; la legge della provincia autonoma di Bolzano n. 19 del 16/08/2023, recante "Disciplina della coltivazione di sostanze minerali"; la legge della provincia autonoma di Bolzano n. 20 del 16/08/2023, recante "Disciplina dell’assegnazione di concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico"; la legge della regione Abruzzo n. 35 del 17/08/2023, recante "Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola nella regione Abruzzo in favore di bambini ed adolescenti con diabete mellito"; la legge della regione Abruzzo n. 36 del 17/08/2023, recante "Interventi per la riapertura e gestione museale della casa natale di Francesco Paolo Michetti a Tocco da Casauria"; la legge della regione Valle d’Aosta n. 17 del 07/08/2023, recante "Disposizioni in materia di gestione e funzionamento dell’ente gestore del parco naturale Mont Avic. Modificazioni alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16"; la legge della regione Abruzzo n. 37 del 17/08/2023, recante "Rendiconto generale per l’esercizio 2022"; la legge della regione Abruzzo n. 38 del 17/08/2023, recante "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Onorari per giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo relativo all’abolizione del metodo proporzionale nell’attribuzione dei seggi nel sistema elettorale"; la legge della regione Abruzzo n. 39 del 17/08/2023, recante "Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti nel territorio dei comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna ed ulteriori disposizioni" e la legge della regione Veneto n. 22 del 06/09/2023, recante "Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto in materia di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line". Lo rende noto la presidenza del Consiglio.(Com)