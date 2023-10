Legge Bilancio: Speranzon (Fd’I), seria e affidabile per contrastare effetti carovita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il disastro del superbonus il governo Meloni ha approvato una manovra seria e affidabile. Lo dichiara in una nota il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Raffaele Speranzon. “L'obiettivo principale è stato quello di contrastare gli effetti del caro vita. Da qui la riduzione delle tasse per i redditi medio-bassi attraverso, in particolare, il rinnovo del taglio del cuneo fiscale. È stato stanziato un miliardo per famiglia e natalità a conferma che la maternità rappresenta un valore dal quale ripartire. Sulla sanità saranno 3 i miliardi previsti, che porteranno così il conto annuale a 136 miliardi di euro. Un valore che non era stato raggiunto nemmeno negli anni del Covid, un vero record che smentisce le bugie e le fake news della sinistra e dei Cinquestelle. E infine l'intervento sulle pensioni minime che prevediamo di aumentare. Ecco, in un quadro internazionale difficile nuovamente il governo Meloni si dimostra all'altezza della sfida con una manovra che guarda alle difficoltà e al futuro degli italiani", aggiunge. (Rin)