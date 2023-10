Lazio: Bertucci (Fd'I), Regione darà risposte su viabilità e sicurezza dopo Ryder Cup Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi nella sala della parrocchia di Santa Maria dell'Orazione di via Anticoli Corrado l'assemblea del post Ryder Cup "per fare un bilancio e ascoltare le tante istanze che arrivano dai cittadini relativamente a viabilità, sicurezza e completamento dei lavori". Lo afferma in una nota il presidente della commissione Bilancio in Consiglio regionale del Lazio, Marco Bertucci. "La Regione è qui per ascoltare e dare risposte", spiega. Al tavolo di presidenza della conferenza erano presenti Giancarlo Righini e Manuela Rinaldi, assessori al Bilancio e ai Lavori pubblici della Regione Lazio, i consiglieri regionali Marco Bertucci, Micol Grasselli e Giorgio Simeoni, i sindaci di Guidonia e Fonte Nuova Mauro Lombardo e Piero Presutti e Antonio Mallamo, amministratore unico di Astral. "Voglio fare chiarezza su un punto: nessuno della nostra amministrazione regionale si sta sottraendo alle sue responsabilità - sottolinea Bertucci -. Siamo qui oggi per raccogliere le istanze di tutti i cittadini coinvolti in una fase decisamente complessa, quella successiva a un evento che tanto prestigio e visibilità ha portato nei territori coinvolti". (segue) (Com)