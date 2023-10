Lazio: Bertucci (Fd'I), Regione darà risposte su viabilità e sicurezza dopo Ryder Cup Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe stato facile - prosegue Bertucci - limitare la nostra presenza all'evento e poi sparire: noi siamo qui per ascoltare e metterci la faccia. L'obiettivo è quello di fare in modo che questo sia l'inizio di un dialogo costruttivo e duraturo tra i territori e le istituzioni: l'assemblea di oggi sia veicolo per dare risposte, come hanno già fatto l'ingegner Mallamo e gli assessori Righini e Rinaldi. I lavori saranno completati, lo abbiamo detto fin dal principio e lo ripetiamo oggi. Non siamo tecnici, ma siamo qui: per ascoltare e prendere tutti quegli impegni che sarà possibile mantenere", conclude. (Com)