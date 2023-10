Sanità: dimissioni capo gabinetto Schillaci, ministro ringrazia Morace Pinelli per lavoro svolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di gabinetto, professor Arnaldo Morace Pinelli, ha presentato oggi le proprie dimissioni al ministro della Salute Orazio Schillaci. Il ministro - rende noto il dicastero in una nota - ha ringraziato il professor Morace Pinelli per il prezioso lavoro svolto con competenza e dedizione personale in questo primo anno di attività del governo Meloni e gli ha augurato pieno successo nel ritorno all'attività accademica e all'impegno professionale. (Com)