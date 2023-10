Balcani: il Processo di Berlino a Tirana rafforza convergenze tra Paesi regione e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le convergenze tra i Paesi dei Balcani occidentali e l’Unione europea escono rafforzate dalla nuova edizione del Processo di Berlino, che si è tenuto oggi a Tirana, per la prima volta in un Paese extra Ue impegnato nel percorso di integrazione comunitaria. Il vertice è stato lanciato nel 2014 dall’allora cancelliera tedesca Angela Merkel con l'obiettivo di favorire la cooperazione regionale nei Balcani occidentali e sostenerne le prospettive europee. Il summit a Tirana, incentrato su proposte concrete per portare la regione sempre più vicina all’Ue in vista dell’allargamento, ha visto la presenza, oltre che del premier albanese Edi Rama, del capo del governo macedone Dimitar Kovacevski, del premier kosovaro Albin Kurti, del capo del governo montenegrino Dritan Abazovic, del primo ministro croato Andrej Plenkovic, della premier serba Ana Brnabic e della prima ministra bosniaca Borjana Kristo, nonché del cancelliere tedesco Olaf Scholz, della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. (segue) (Res)