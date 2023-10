Balcani: il Processo di Berlino a Tirana rafforza convergenze tra Paesi regione e Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del summit sono stati discussi la facilitazione degli scambi commerciali e dei trasporti, il miglioramento della mobilità nel lavoro e iniziative come quella di arrivare a un’unificazione della copertura WiFi per i Balcani occidentali, con le relative politiche sulle possibili tariffe. In particolare, i sei rappresentanti politici della regione hanno firmato un nuovo accordo per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra i Balcani occidentali e l’Unione europea. L’intesa raggiunta consente di estendere le professioni riconosciute reciprocamente, come quelle dei farmacisti, veterinari o infermieri, al fine di facilitare la circolazione dei professionisti e rafforzare il potenziale comune delle risorse umane. Durante il vertice a Tirana non sono poi mancate le discussioni inerenti alle politiche economiche e agli investimenti. A nove anni dall’avvio del processo di Berlino, l’Ue ha mobilitato per i Balcani occidentali investimenti in termini di sovvenzioni e prestiti agevolati, sulla base di quattro pilastri principali: commercio, investimenti, mobilità e integrazione digitale. Secondo il premier dell’Albania Rama, tuttavia, le promesse economiche del Processo di Berlino “non sono ancora state realizzate pienamente”. (segue) (Res)