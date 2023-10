Balcani: il Processo di Berlino a Tirana rafforza convergenze tra Paesi regione e Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha osservato Rama, tra le risorse stanziate da Bruxelles, “solo il 10 per cento sono sovvenzioni, in quanto il restante 90 per cento riguarda prestiti” e le procedure per accedere ai fondi sono “obsolete e lente”. “I nostri vicini dell'Unione europea ricevono più di 4.500 euro pro capite, mentre i nostri Paesi ricevono 138 euro pro capite", ha detto il premier albanese. "Questi dati sono la prima prova della portata spaventosa di un divario che ha contribuito progressivamente a far crescere la nostra divisione nella stessa casa europea, in un anno in cui crisi trasversali hanno colpito il continente”, ha sottolineato Rama, auspicando che le divergenze tra la regione e gli Stati membri Ue possano essere appianate. Lo stesso concetto è stato sottolineato da von der Leyen, che ha sottolineato come le economie dei Balcani occidentali e dell’Ue siano “ancora troppo distanti”. I preparativi per l’adesione, auspicata per il 2030, ha affermato la presidente della Commissione europea, “non sono ancora al punto in cui vorremmo che fossero”. (segue) (Res)