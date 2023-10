Kenya-Sud Sudan: istituita commissione congiunta per la cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Kenya e Sud Sudan hanno istituito una commissione congiunta per la cooperazione. Lo riferisce in una nota la presidenza sud sudanese, precisando che il presidente Salva Kiir ha ricevuto oggi una delegazione del Kenya guidata dal ministro degli Esteri Musalia Mudavadi, che gli ha consegnato un messaggio del presidente William Ruto. In una conferenza stampa congiunta, Kiir e Mudavadi hanno annunciato la creazione della commissione, affermando che Kenya e Sud Sudan "condividono una visione comune per il loro popolo, guidata dalla pace, dalla stabilità e dalla prosperità economica". (Res)