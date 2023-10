Venezuela: riparte il dialogo governo-opposizione, possibile tagli alle sanzioni in cambio di elezioni trasparenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo settimane di indiscrezioni, è dunque arrivata la conferma: delegazioni del governo venezuelano di Nicolas Maduro e delle principali forze di opposizione tornano a sedersi a un tavolo per negoziare possibili uscite dalla crisi politica e sociale in corso da anni. L'appuntamento è per domani a Bridgetown, capitale delle Barbados, mentre sugli argomenti in agenda fioriscono le ricostruzioni non ufficiali. L'annuncio della ripresa dei colloqui dopo oltre un anno di sospensione del processo avviato ad agosto 2021 in Messico, arriva con una breve nota diffusa dalla rete diplomatica della Norvegia, Paese mediatore del dialogo. Nelle stesse ore, fonti anonime rilanciate dalla "Washington Post" hanno fatto sapere che i governi di Usa e Venezuela avrebbero raggiunto un accordo per allentare le sanzioni imposte a Caracas in cambio dell’organizzazione di elezioni presidenziali trasparenti e monitorate da organizzazioni internazionali, il prossimo anno. I termini dell'intesa, segnalano le stesse fonti, potrebbero essere resi pubblici proprio domani. Poco prima, a Caracas era atterrata Alicia Barcena, ministra degli Esteri del Messico, Paese che ha ospitato la prima fase dei colloqui. (segue) (Vec)