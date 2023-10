Venezuela: riparte il dialogo governo-opposizione, possibile tagli alle sanzioni in cambio di elezioni trasparenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la testata "Efecto Cocuyo", generalmente molto informata, i negoziatori nelle ultime due settimane hanno trovato l'accordo su alcuni punti, anche grazie a negoziati che delegazioni del governo Usa di Joe Biden e del Venezuela, avrebbero svolto a Milano. In particolare si sarebbe parlato di un crono programma preciso per le elezioni presidenziali, a fronte dell'incertezza che ancora grava sulla data di apertura delle urne, nel primo o nell'ultimo trimestre del 2024. Ci sarebbe anche un accordo per attenuare alcune sanzioni, in modo da sbloccare riserve come quella attualmente depositata presso la Novo Bank in Portogallo. Le parti avrebbero anche disegnato uno schema che permette agli Usa di alleggerire le sanzioni a seconda del numero e della qualità di garanzie offerte allo svolgimento di elezioni libere e trasparenti. Determinante in questo contesto elementi come la presenza di una missione internazionale di osservatori, di alto profilo. Si torna quindi a parlare della liberazione di prigionieri politici, in un numero variabile, compreso tra 25 e 100. (segue) (Vec)