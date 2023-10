Venezuela: riparte il dialogo governo-opposizione, possibile tagli alle sanzioni in cambio di elezioni trasparenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo quadro, si ragiona sulla convenienza che i diversi governi avrebbero a portare avanti questo genere di trattative. Caracas si sarebbe convinta a riaprire il negoziato, con la speranza di tornare ad avere liquido nelle casse pubbliche, utile tra le altre cose a garantire la sostenibilità delle politiche sociali, soprattutto in tempo di elezioni. E non meno rilevante, sarebbe la possibilità che vengano meno anche sanzioni personali ad alcuni funzionari governativi, cui oggi sono proibiti viaggi e congelati i conti privati. Non è escluso, al tempo stesso, che il governo Maduro abbia mosso alcune pedine per facilitare l'avvio del dialogo: le dimissioni di Tareck El Aissami, nome su cui ricadono diverse ipotesi di corruzione, da ministro del Petrolio, così come il blitz sulla "cittadella carceraria" di Tocoron, centro logistico della sempre più temuta banda criminale "Tren de Aragua". Quest'ultima azione sarebbe inoltre cruciale per convincere la Corte penale internazionale (Cpi), la cui procura indaga sulle presunte violazioni dei diritti umani, del fatto che Caracas sa garantire giustizia da sola. Per gli Stati Uniti, invece, si tratterebbe di sterilizzare la presenza di un potenziale allaeto sino-russo nella regione, oltre che costruire una partnership per la gestione dei flussi migratori, un tema sempre più delicato per l'amministrazione di joe Biden. (Vec)