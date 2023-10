Sardegna: operazione Carabinieri nel Sassarese, sequestrate 12mila piante di marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della Compagnia di Ozieri hanno compiuto un'importante operazione, individuando e mettendo sotto sequestro tre grandi piantagioni di marijuana nelle campagne tra Buddusò, Osidda e Ardara, nel Sassarese, denunciando nel complesso 12 persone coinvolte. 12mila le piantine complessivamente sequestrate. Si tratta dell'operazione più significativa degli ultimi 10 anni per gli uomini dell'Arma, con un valore stimato di droga sequestrata di circa 50 milioni di euro nel mercato al dettaglio. La parte più consistente dell'operazione è avvenuta nella località di Sos Serradinas, tra Buddusò e Osidda. Qui, oltre 40 carabinieri, sotto la guida del comandante Gabriele Tronca, con il supporto dei Cacciatori di Sardegna e di un mezzo speciale del 9° Battaglione carabinieri Sardegna di Cagliari, hanno circondato una vasta area composta da cinque lotti di terreno, tutti dedicati alla coltivazione di canapa. In questo luogo, sono state individuate, sradicate e sequestrate ben 8.520 piante di marijuana, alcune delle quali raggiungevano un'altezza di due metri. Inoltre, sono stati confiscati 27 sacchi di plastica contenenti 38 chili di infiorescenze già essiccate. Da notare che le piantagioni erano irrigate attraverso sofisticati sistemi abusivi collegati alle condotte Abbanoa, dotati di centraline wifi e bluetooth per il controllo a distanza, e risultavano protette da recinzioni elettrificate. In un'altra operazione, i carabinieri hanno scoperto oltre mille piante di canapa già essiccate tra Buddusò e Alà dei Sardi. Questa piantagione era alimentata da un complesso sistema di irrigazione composto da 2 chilometri di tubi in polietilene, un'autoclave e tre cisterne con una capacità complessiva di 12mila litri. Infine, una terza operazione è stata condotta nelle campagne tra Ardara e Mores il 14 ottobre. I carabinieri hanno fatto irruzione in un'azienda agricola situata in località "Tola" e hanno scoperto nove persone intenti alla raccolta e alla sbocciolatura di una piantagione di canapa. In questa azienda, sono state rinvenute e sequestrate 2.340 piante e 1.300 kg di infiorescenze, insieme a tutto l'equipaggiamento utilizzato per l'irrigazione dei campi e l'essiccazione delle piante. È importante sottolineare che durante questa operazione, i carabinieri dell'Ispettorato del lavoro hanno anche comminato una sanzione di 17.600 euro al titolare dell'azienda per l'impiego di lavoratori in nero. (Rsc)