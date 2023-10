Roma: Casellati, rastrellamento ebrei 1943 monito perenne contro antisemitismo e razzismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ottanta anni fa Roma viveva l’orrore della deportazione dei suoi figli ebrei. Più di mille innocenti, tra cui donne e 200 bambini, vennero privati della loro libertà, spogliati dei loro diritti e ammassati su treni diretti ai campi di sterminio, da cui solo in 16 fecero ritorno", scrive su X il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. "Un crimine folle e una pagina vergognosa per il nostro Paese. Quel 16 ottobre è rimasto scolpito nella nostra storia, monito perenne contro ogni deriva antisemita e razzista", conclude. (Rin)