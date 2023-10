Venezuela: annullato il dibattito fra i candidati alle primarie delle opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito fra i candidati alle primarie delle opposizioni del Venezuela, in programma il 18 ottobre, è stato annullato a causa del ritiro dei partecipanti e di "complicazioni all'ordine del giorno". Lo hanno annunciato le 40 organizzazioni ed organi di stampa che avevano programmato l'appuntamento, intitolato "Debate to Advance" e volto a illustrare ai cittadini le proposte dei candidati alle primarie che le opposizioni del Venezuela hanno indetto il 22 ottobre, per un candidato alla presidenza. La decisione arriva dopo il ritiro dalla competizione dei candidati Henrique Capriles Radonski, Freddy Superlano e Roberto Enríquez, e le difficoltà espresse dai candidati nel coordinare l'agenda di chiusura della campagna con lo svolgimento del dibattito. Il dibattito si sarebbe dovuto articolare con 30 domande intorno a questioni su tre aree tematiche: Economia e disuguaglianza, Sicurezza e diritti umani, Transizione Politica e Pace. (segue) (Vec)