Venezuela: annullato il dibattito fra i candidati alle primarie delle opposizioni (2)

- Roberto Enriquez, esponente del partito democristiano Copei (Comite de Organizacion Politica Electoral Independiente), aveva fatto sapere venerdì scorso che non si presenterà alle primarie. Poche ore prima era stata la volta di Freddy Superlano, membro di Vp (Volontà popolare, il partito dell'ex presidente ad interim, Juan Guaidò), ad annunciare il ritiro, per favorire la corsa di Maria Corina Machado. Un doppio passo indietro che finisce per favorire proprio la combattiva leader di Vente Venezuela, già ampiamente favorita dai sondaggi. Enriquez non ha detto per chi voterà, ma preso l'impegno di rispettare l'esito del voto. In una conferenza stampa al fianco della stessa Machado, Superlano invece ha riconosciuto che "per le strade" si sa già che la vincitrice delle primarie sarà proprio lei. "Vogliamo mettere a disposizione di Maria Corina e del Paese la nostra struttura dentro e fuori del paese. Siamo uno solo", ha detto Superlano, convinto che sia Machado "la persona che deve guidare" il fronte anti governativo. Superlano, deputato nella legislatura 2015 dell'Assemblea nazionale, subentrava a Guaidò (oggi negli Stati Uniti e con timore di rappresaglie in caso di rimpatrio), grazie a un "curriculum" di tutto rispetto: aveva sconfitto "due volte il chavismo" nello Stato di Barinas: contro Argenis Chavez, fratello dell'ex presidente, e l'ex ministro degli Esteri, Jorge Arreaza. (segue) (Vec)