Venezuela: annullato il dibattito fra i candidati alle primarie delle opposizioni (3)

- Il ritiro di Superlano, terzo in molti dei sondaggi emersi nelle ultime settimane, segue quello di Henrique Capriles Radonski, già due volte candidato alla presidenza e ritenuto il secondo per consensi, dopo Maria Corina Machado. Su di lui sarebbero dovuti convergere anche i voti di un altro ex candidato presidente, Manuel Rosales, candidato di Un Nuovo Tempo (Unt), ritiratosi da tempo dalla competizione. Ad oggi, sono dunque dieci gli aspiranti a un posto nella sfida con il presidente uscente, Nicolas Maduro, ad elezioni che si dovrebbero tenere a fine 2024. Come detto, la favorita dei sondaggi è da tempo Maria Corina Machado, interprete della linea più intransigente nei confronti del governo. Ingegnere industriale ed ex deputato, Machado propone un abbandono graduale del modello neo socialista in favore di una progressiva presenza del privato, anche nel cruciale settore degli idrocarburi. (segue) (Vec)